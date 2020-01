O diretório do Partido Liberal (PL) estava em festa na noite desta quarta (22) com a presença de nomes ilustres e lideranças partidárias, que foram prestigiar o ato de filiação do deputado estadual Fagner Calegário.

Representantes e nomes a disputar as eleições deste ano, como Roberto Duarte (MDB), Rogério Wenceslau (PSL) e lideranças do próprio PL deram as boas vindas ao novo liberal que se diz feliz em poder construir o futuro para a capital.

“O futuro está sendo construído trabalhando agora, avançando com importantes alianças para o nosso Estado. Um dia muito especial no Ato de Filiação ao Partido Liberal e para minha pessoa”, disse Calegário.