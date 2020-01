O jovem Yuri Cassiano, 19 anos, que ganha a vida vendendo rapé com entrega a domicílio, na manhã desta quinta-feira (23), foi atraído para uma emboscada por falsos clientes.

De acordo com informações, o jovem foi chamado ao bairro José Alves, em Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá, para a entrega de uma porção de rapé.

Ao chegar ao endereço do suposto cliente, o jovem foi recebido por dois homens em uma motocicleta, onde o garupa desceu armado e de imediato efetuou quatro tiros contra a vítima que foi atingido nas costas e peito. Após a ação, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

Populares acionaram o Serviço Avançado de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimento a vítima e encaminhou para o Hospital do Juruá, em estado de saúde estável mais ainda grave. Policiais Militares também estiveram no local, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas eles não foram presos até o momento.

Os agentes da Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul colheram as informações e iniciaram as investigações do caso.