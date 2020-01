Os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Rio Branco deste ano retornam no próximo dia quatro de fevereiro.

Uma das prioridades no retorno dos trabalhos é o envolvimento da Casa do Povo na campanha de combate as praticas de proliferação do mosquito transmissor da dengue. O presidente da Câmara de vereadores, Antônio Morais (PT) quer alertar a população.

“A questão de combate ao mosquito da dengue não é só de responsabilidade da prefeitura por meio dos agentes de endemias, mas uma responsabilidade de todos que vivem em nossa cidade, pois se não tomarmos cuidado, corremos o sério risco de perdermos alguém ou até morrermos por conta dessa doença que não tem método certo de cuidados para eliminar o vírus. Precisamos retirar os criadoros de circulação”, alerta Morais.

Em anos anteriores a Câmara de Rio Branco foi um parceiro fundamental para ajudar a prefeitura a levar informações as pessoas menos esclarecidas a respeito da doença. O presidente afirma que se for preciso para as atividades na Casa para que todos se envolvam no combate.

“Queremos o menos índice de registro para não permitir que o mosquito se prolifere e que as pessoas não venham a correr o risco de morte. Se for necessário paramos as atividades da Câmara para que todos os servidores, assessores, estagiários, jovens aprendizes e terceirizados contribuam com essa campanha que é em beneficio de toda uma população”, destaca Antônio.