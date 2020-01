Janeiro, mês do descanso escolar está chegando ao fim, mas o programa “Férias nos Parques”, desenvolvido pela Prefeitura de Rio Branco continua e foi ampliado pela prefeita Socorro Neri. No entanto, as atividades no Horto Florestal encerram-se na próxima sexta-feira (24), mas a programação segue nos parques: Maternidade (25 e 26), Tucumã (27 à 29) e Cidade da Criança (30 e 31).

Durante os quatro dias (20 à 24), no Horto Florestal, os visitantes poderão participar de várias brincadeiras como música, recreação, pula-pula, tomba lata, boca do palhaço, pescaria, jogos da argola, piscina de bolinha, pintura facial, contação de histórias e tirolesa; atividade radical preferida da criançada.

O Férias nos Parques é promovido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia). Devido ao sucesso de edições anteriores, a prefeita Socorro Neri decidiu ampliá-lo em 2020 e estender para outros locais as ações de recreação, esporte e atividades lúdicas.

O programa tem também o objetivo de mostrar para as crianças a importância dos parques urbanos como um ambiente que contribui para a melhoria da qualidade de vida, por serem áreas verdes preservadas, propícias para o desenvolvimento de atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer.

Dona Milli Freitas, disse que o Férias nos Parques dá oportunidade para as pessoas usufruírem de um ambiente aconchegante, preparado para as famílias. “Tudo aqui é de graça, acho maravilhoso. Uma experiência nova para meu filho Carlos, de 5 anos, e para minha sobrinha Giovana. Expande a mente das crianças, é gratificante”, observa.

O professor Fernando Schimitt, é frequentador do Horto, mas nesta quarta-feira (22) aproveitou o Férias nos Parques para levar também o filho Paulo Schimitt, de apenas 3 anos. O garoto participou de várias brincadeiras e recebeu do artista plástico, Israel Pereira, uma atenção especial na hora de posar para pintura facial.

“Isso é extraordinário, as pessoas têm acesso a esses ambientes de lazer em outras cidades, mas precisa pagar. Aqui em Rio Branco a prefeita Socorro Neri está proporcionando essa interação às pessoas de diferentes vivências, sem custo ao cidadão. Muito boa a iniciativa. A gestão está de parabéns”, disse Schimitt.