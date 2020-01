Aprefeita Socorro Neri fez a entrega de mobiliário escolar para 33 escolas da rede municipal de ensino nesta quarta-feira, 22. O investimento com recursos próprios é de R$ 600 mil e vai atender creches, centros de educação infantil, pré-escolas e escolas de ensino fundamental que são de responsabilidade da Prefeitura de Rio Branco.

Novos jogos de mesas, carteiras, cadeiras estudantis, bancos e armários, tudo fabricado com madeira de lei certificada e por empresas locais, vão começar a serem distribuídos já nos próximos dias como parte da preparação para o início do ano letivo. Ao entregar os equipamentos, a prefeita destacou que sua gestão tem trabalhado com dedicação e comprometimento para alcançar ainda mais excelência nos indicadores, bem-estar e desenvolvimento da Educação na capital acreana.

“O que nós queremos é que nossas escolas tenham as melhores condições de funcionamento. É um esforço que temos feito, mesmo diante desse quadro difícil da economia do estado e do nosso país, para melhorarmos as condições de trabalho dos nossos educadores e, claro, a aprendizagem dos nossos alunos”.





Ainda de acordo com Socorro Neri, a Prefeitura está finalizando a licitação de uma nova compra de mobiliário para atender outras escolas da zona urbana e rural. Ela enfatizou que após a realização do concurso público para a contração de aproximadamente 600 professores, Rio Branco será a primeira capital brasileira a ter em seu quadro funcional da Educação apenas servidores efetivos. “Eu tenho dito que é um passo de cada vez, mas são passos firmes. Temos planejado nossas ações em todas as áreas da Prefeitura para que elas sejam sustentáveis. Para que a gente cumpra nossos compromissos com a população rio-branquense da forma mais honesta e transparente possível, sem falso proselitismo, sem demagogia. Evidente que existem problemas a serem superados, mas dentro do que é possível fazer tenho cobrado da minha equipe que seja feito com extrema qualidade e respeito pelo dinheiro público”.

A Prefeitura de Rio Branco também realizou no fim de 2019 a aquisição de material escolar que será distribuído para todos os alunos da rede municipal de ensino no início das aulas. “Todas essas iniciativas somadas à formação continuada dos nossos professores, recuperação, ampliação, reforma de escolas, merenda escolar de qualidade, elaborada pelos nossos nutricionistas, e o cuidado com nossas crianças com deficiência, demonstram o compromisso e o preciosismo da prefeita e professora Socorro Neri com a Educação”, disse o secretário Municipal de Educação, Moisés Diniz.

Para o presidente do Colegiado de Diretores de Escolas Públicas (Codep), Valquírio Firmino, que também está a frente da Escola Municipal Sheila Nasserala, a Prefeitura de Rio Branco tem se empenhado de maneira significativa para fornecer todas as condições necessárias para que o trabalho na Educação seja realizado da melhor forma. “São muitos os desafios, mas muitos já estão sendo transpostos. Todos nós, professores, educadores também fazemos parte desse processo e estamos engajados na busca pelo melhor. A prefeita está sempre aberta ao diálogo e nunca nos deixa sem respostas. Dentro daquilo que está ao alcance da Prefeitura ela sempre nos atende. É uma professora, conhece muito bem nossos desafios e tem muito compromisso conosco”, finalizou.