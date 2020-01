Um pastor da igreja Assembleia de Deus e a esposa dele foram sequestrados, na noite desta terça-feira (21), após saírem de um culto, em Rio Branco. Três homens foram presos em flagrante acusados de efetuar o crime.

Segundo informações do pastor, ele e a mulher decidiram ir até a casa de uma missionária após o culto. O casal estava em um carro modelo Honda Civic e, ao chegar nas proximidades da Policlínica, no Bairro Esperança, foram abordados pelos criminosos, que mandaram as vítimas irem para o banco de trás do veículo.

Um dos bandidos assumiu a direção e conduziu o carro até o centro de Rio Branco. O criminoso acabou entrando na contramão e estava dirigindo em atitude suspeita, que foi percebida por uma guarnição do Batalhão de Operações Especial (BOPE) que fazia um patrulhamento de rotina.

Os militares deram ordem de parada, a qual foi desobedecida pelo bandido. Foi feito um acompanhamento e, na Avenida Ceará, a viatura do BOPE tocou a traseira do carro e forçou a parada. Em seguida, foi feita a abordagem e descoberto que se tratava de um sequestro.

Após a ação da Polícia Militar, a esposa do pastor passou mal e foi levada às pressas para o pronto-socorro de Rio Branco. A mulher sofre de problemas cardíacos e foi submetida a vários exames no PS, inclusive de eletrocardiograma.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao trio, que foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para que sejam tomadas as devidas providências.