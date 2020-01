O Governo do Estado, por meio de decreto publicado na última terça-feira, 21, autorizou o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), a ofertar curso de pós-graduação em Gestão do Sistema Prisional e Direitos Humanos, com 300 vagas direcionadas a servidores públicos da instituição.

A oferta que vai preparar e capacitar os profissionais que trabalham no sistema prisional do Acre, só será possível graças a recursos oriundos do fundo penitenciário federal e a parceria entre o Instituto de Administração Penitenciária, a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária (Fundape) e a Universidade Federal do Acre (Ufac). O valor total do contrato será de R$ 400 mil.

“Com a chegada do recurso pelo fundo penitenciário federal, nós optamos pela pós-graduação e iremos disponibilizar 300 vagas a qualquer servidor que se interessar”, explicou o presidente do Iapen, Lucas Gomes.

Ele acrescentou que será um curso direcionado a formação dos servidores e que é de fundamental importância pois, além de agregar na carreira profissional do servidor, vai capacitá-lo para trabalhar com mais eficiência na área em que atuam. “Eles vão adquirir conhecimento e melhoria na prestação de serviço à população acreana”, ressaltou.