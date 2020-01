O governador Gladson Cameli, o vice-governador Major Rocha e o comandante-geral da polícia Militar do Estado do Acre, coronel Ulysses Araújo, participam em Las Vegas, nos Estados Unidos, da Shot Show 2020, a maior feira de armamentos do mundo. A convite do consulado geral norte-americano, o objetivo da comitiva acreana é conhecer o que existe de mais moderno e tecnológico nesta área e iniciar o processo de aquisição de novas armas para a completa renovação do parque bélico das forças policiais que compõem o sistema de Segurança Pública.

Para o governador Gladson Cameli, a sua ida ao evento demonstra a preocupação e compromisso no fortalecimento das instituições no enfrentamento à violência. Com um arsenal de ponta, os agentes de Segurança Pública contarão com a garantia de um poderio superior contra aqueles que insistem em cometer crimes. Segundo o gestor, a intenção é que o armamento de última geração seja obtido ainda este ano.

“Estamos aqui para agilizar essa compra de novos armamentos para as nossas polícias e saber como funciona todos os trâmites burocráticos, já que envolve uma licitação internacional. Como governador, tenho ciência da minha missão e estou fazendo tudo que posso para devolver a paz para todas as famílias acreanas. A aquisição destas armas faz parte dos nossos esforços. Esse é um duro recado contra os criminosos e quero dizer para a população que vamos vencer essa guerra”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

Estado planeja adquirir armas e equipamentos ainda este ano

De acordo com o coronel Ulysses, a aquisição pode chegar a até 2,5 mil armas dos mais variados tipos e calibres. A definição se dará por meio de rigorosos testes junto às empresas fabricantes. A avaliação será feita com as principais indústrias bélicas do mundo.

“Essa grande aquisição será fundamental para darmos total condições aos nossos policiais no combate ao crime ainda este ano. Pretendemos adquirir o que já de mais moderno e eficiente em equipamentos de combate ao crime”, explicou.

Alguns armamentos serão comprados de uma fábrica da Turquia. Para o conhecimento e escolha dos modelos que serão utilizados para a Segurança Pública, já está agendada a visita de uma comitiva do Acre para aquele país ainda este ano.

Segundo Major Rocha, uma nova Segurança Pública está sendo construída no Acre. O vice-governador salientou que o atual governo tem somado incansáveis esforços para assegurar a paz e a ordem social.

“Assumimos o governo com uma Segurança Pública sucateada e desacreditada. Sabíamos do desafio que encontraríamos pela frente e isso nos motivou ainda mais a trabalhar para reverter essa situação e estamos conseguindo mudar a realidade que encontramos no ano passado. Essa grande compra de armamentos garante que as nossas polícias estarão prontas para enfrentar qualquer tipo de ocorrência que vier a surgir”, pontuou Rocha.

A 42ª edição da Shot Show reúne mais de 1,6 mil empresas bélicas e segue até o próximo dia 24 de janeiro. Além do Acre, representantes da área de Segurança Pública dos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo participam do evento.