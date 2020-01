Uma mulher teve sua motocicleta roubada, na tarde desta quarta-feira (22), em uma rua movimentada próxima a Drogaria do Agricultor, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O vídeo de uma câmera de segurança mostra o criminoso sentado perto da porta da empresa esperando a mulher subir na motocicleta para efetuar a ação. A vítima, visivelmente desatenta, não percebeu o homem olhando para ela e premeditado a hora de agir.

Quando a vítima desliga o celular, coloca o capacete e sobe na moto, o criminoso anuncia o assalto, saca uma arma de fogo, ameaça a mulher e pede para que ela desça do veículo. Em seguida, o criminoso foge com a moto.

Após o roubo, a vítima acionou a Policia Militar, que esteve no local, colheram informações sobre o criminoso e fizeram buscas na região, mas não conseguiu encontrar nem o bandido e nem a motocicleta roubada.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde o caso será investigado.

Veja o vídeo: