Festa religiosa foi encerrada nesta segunda-feira, 20, com mais uma grande procissão

A cidade de Xapuri viveu nesta segunda-feira, 20 de janeiro, mais uma forte manifestação da sua maior tradição religiosa e cultural com o ponto alto da Festa do Padroeiro, São Sebastião, que atraiu milhares de visitantes ao município, alavancando o turismo e aquecendo a economia local.

Estimativa da coordenação da paróquia de Xapuri diz que mais de 15 mil pessoas participaram do cortejo que fechou a programação de 10 dias elaborada pela igreja e pela prefeitura, movimentando a economia da cidade e misturando uma série de eventos religiosos, esportivos e culturais.

Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 20, os milhares de fiéis que lotaram a cidade desde o começo da última semana passaram pela igreja do soldado cristão que desafiou o império romano em nome da fé no cristianismo.

Durante todo o período que antecedeu à procissão anual, devotos permaneceram no interior da igreja fazendo preces. Às 16 horas foi celebrada a última missa do dia, com a igreja lotada.

Em frente à igreja, os fiéis se preparavam para o momento esperado de agradecer ao santo pelos pedidos atendidos. Pessoas trajando roupas vermelhas, algumas descalças, repetiam um ritual que completou, neste 20 de janeiro, 118 anos de história.

Por volta das 16 horas, uma grande multidão acompanhava a missa do lado de fora da igreja através dos carros de som distribuídos por vários locais da praça e nas ruas próximas. A procissão saiu da igreja de São Sebastião exatamente às 17h10m.

No percurso, quatro paradas tradicionais: no ginásio de esportes Álvaro Mota, onde o padre Francisco das Chagas proferiu mensagem à juventude; no museu Casa Branca, onde foi lembrada a Revolução Acreana; na praça de São Sebastião, quando o pároco pediu proteção do santo aos xapurienses; e no hospital da cidade, onde o padre rezou pelos enfermos.

Depois de percorrer cerca de cinco quilômetros, o cortejo retornou à igreja de São Sebastião, onde os romeiros foram abençoados pelo pároco Francisco das Chagas Monteiro. A festa religiosa foi encerrada com uma grande queima de fogos e muita música com a presença de uma multidão que concentrava pessoas de vários municípios do Acre.

Igreja revigorada

Além das manifestações de fé e fortalecimento da devoção em São Sebastião, a festa do santo padroeiro também contribui para a revigoração da paróquia, que levanta nos festejos os recursos para se manter no decorrer do ano.

Durante o Novenário, várias atividades voltadas para a arrecadação foram realizadas pela igreja. Desde a venda de lembranças da festa, como camisas, imagens, adesivos, terços e fitas, aos bingos, leilões, quermesses e restaurante popular.

A igreja de São Sebastião passou por uma reforma recente, depois de ter sua estrutura bastante avariada, principalmente em decorrência de ter sido fortemente atingida pela enchente do rio Acre no ano de 2015.

Turismo e economia local aquecidos

Outro lado positivo da festa em Xapuri é o aquecimento da economia nesse período do ano. É o momento mais lucrativo do ano para pessoas que atuam no comércio informal e para os empresários formais, principalmente dos ramos que envolvem estadia e alimentação.

A prefeitura estima que foi movimentado cerca de R$ 1 milhão durante os festejos. O Shopping Popular, que reúne os tradicionais marreteiros, reuniu neste ano mais de 300 comerciantes que vieram de outras cidades e ainda os de Xapuri, que também não abrem mão das vendas durante os festejos.

A pequena estrutura hoteleira da cidade esteve lotada desde o começo do mês. Os restaurantes e tradicionais pensões não dão conta da demanda, que é suprida pelas vendas informais e pela própria paróquia que disponibiliza restaurante aos visitantes.

Segurança na Festa

A Polícia Militar informou que divulgará posteriormente a estimativa oficial de público presente durante os festejos e na procissão. As informações preliminares a respeito do trabalho das forças de segurança são de que até este dia 20 de janeiro o clima foi muita tranquilidade em Xapuri, sem o registro de ocorrências graves.

O aparato da segurança em Xapuri no período da festa contou com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Trânsito e Corpo de Bombeiros, Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (CIFTRAN), além dos efetivos locais da PM e da Polícia Civil.