Uma mulher identificada pelo nome de Isabel é acusada de assassinar o marido a facadas na frente de dois filhos dele, sendo que um deles é autista.

O crime aconteceu na tarde do ultimo domingo (19) no bairro Três Irmãos, na zona sul de Campina Grande -PB.

De acordo com informações da Polícia Cívil , daquela cidade, cerca de três horas antes de cometer o crime, a mulher ligou para a ex-companheira do marido.

No áudio enviado Isabel teria dito: ” escute, quando for umas 5h30 ou 6h, você vem buscar os meninos porque eu acho que mais ou menos daqui para as 7horas eu vou descer para o presídio, tá ligado, que a polícia vem me buscar porque eu vou matar “Do” agora, vou matar ele hoje, para aprender para ter onda com minha cara e não me trair, não fazer para pilantragem”, anuncia a acusada.

Joselito dos Santos Soares, foi assassinado com duas facadas, a vítima deixa sete filhos frutos de dois casamentos, incluindo uma bebê de quatro meses. A mulher acusada foi presa e responderá por homicídio qualificado.

Promessa cumprida: antes de matar companheiro, mulher gravou áudio avisando que iria cometer o crime.