A Polícia Penal, em parceria com a Polícia Militar, conseguiu recapturar seis dos 26 presos que fugiram, durante madrugada de segunda-feira, 20, do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

Os presos Adam Smith Oliveira da Silva, Anderson Lima da Silva Velásquez, Francisco dos Santos Coimbra, Lucas Souza da Silva, Marcos da Costa Ferreira e Vagner Tercio de Moura são os fugitivos recapturados.

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), três deles foram encontrados próximo ao presídio, na região da Vila Custódio Freire, nesta segunda-feira. Os outros foram recapturados durante a madrugada e a manhã desta terça-feira, 21.

A polícia continua procurando pelos outros presos que fugiram do maior complexo penitenciário do estado. Os 26 detentos escaparam através de um buraco na parede de uma cela do pavilhão L e usaram uma corda feita de lençóis para pular o muro do presídio.

De acordo com o Iapen, os fugitivos são da facção Bonde dos 13, que é aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa dos detentos que fugiram de um presídio no Paraguai, na madrugada de domingo, 19. Uma possível ligação entre a fuga no Acre e no Paraguai está sendo investigada.