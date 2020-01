Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar na rua João Paiva, no bairro Senador Pompéu, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os militares estavam realizando um patrulhamento, quando foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na rua João Paiva, que fica atrás da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Ao chegar no local, os militares foram visto pelo jovem que está em liberdade condicional. Ele começou a correr e entrou dentro de sua residência, mas acabou sendo preso.

Durante a revista na casa do suspeito, foi encontrado uma arma de fogo tipo garruncha calibre 22 e uma caixa de munições com 33 cápsulas intacta e uma deflagrada.

O homem, a arma apreendida e as munições foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Tarauacá, para que sejam tomadas as devidas providências.