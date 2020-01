Um jovem foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (20), no Bairro João Alves, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A Polícia Militar, através do 6° Batalhão, em conjunto com o Pelotão de Trânsito PELTRAN, estava realizando um patrulhamento rotineiro, no bairro João Alves, quando avistou quatro jovens em duas motos, que ao verem a viatura apresentaram nervosismo e tentaram se evadir, momento em que os policiais conseguiram fazer um acompanhamento e interceptá-los. Um dos indivíduos da moto retirou da cintura uma arma de fogo de fabricação caseira e jogou no chão. Um deles acabou sendo captura pela guarnição.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, para confeccionar o boletim de ocorrência e tomar os procedimentos cabíveis.