O jornalista Silas Cavalcante, que faz o personagem “Palhaço Alegria”, fez uma crítica sobre o atual momento que vive a Segurança Pública do Acre.

Esse vídeo foi gravado na antiga gestão do governo do Acre, mas segundo o jornalista, a situação da Segurança Pública tem piorado mais a cada dia, até o ponto de se tornar insustentável.

As diversas críticas que os atuais gestores da pasta têm “balançado” as redes sociais nos últimos dias. A população tem participado mais e dado sua opinião em torno no tema.

Veja o vídeo: