Com objetivo de deixar o Acre livre de aftosa sem vacina, o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), lança edital de concurso público para a formação de cadastro de reserva visando a contratação de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal.

O concurso será realizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O cronograma prevê as inscrições para o período de 22 de janeiro a 19 de fevereiro. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 15 de março.

“Hoje demos um dos passos mais importantes para a sua estruturação do Instituto, o primeiro concurso exclusivo para o quadro de servidores do Idaf. Essa medida é de extrema importância para nossa ascensão de status sanitário” explica Rogério Melo, presidente do Idaf.

A mudança do status sanitário do Acre almeja uma série de investimentos no Instituto de Defesa; dentre eles, um dos mais importantes é a ampliação do seu quadro técnico.

O valor das inscrições para nível médio técnico é de R$ 44 e nível superior é de R$ 56. O concurso é válido por dois anos a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado.