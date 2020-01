O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, acerca da notícia sensacionalista veiculada nesta terça-feira, 21 de janeiro de 2020, no sítio 3 de Julho, intitulada “Exclusivo: Segundo informações da Casa Civil (casa rosada), Gladson pode se afastar do governo por problemas psicológicos”, vem a público esclarecer que tais afirmações são inverídicas e caluniosas, pois o governador está pleno de saúde física, mental e psicológica.

As informações levianas do referido meio de comunicação são ilações irresponsáveis e demonstram a clara intenção em tentar desestabilizar as relações institucionais do Governo do Estado, além de confundir a opinião pública quanto ao real estado de saúde física e psicológica do governador Gladson Cameli.

A Secretaria de Estado da Casa Civil e a pessoa física do governador Gladson Cameli tomarão as medidas judiciais cabíveis contra todas as afirmações infundadas.

Lamentamos, ainda, que o precioso direito à liberdade de expressão e o nobre ofício de informar à sociedade sejam, por vezes, vilipendiados por pessoas que insistem em descumprir o compromisso social do jornalismo com a verdade e com a população do Estado do Acre.

Por fim, diante do ocorrido, reafirmamos o posicionamento do Governo do Estado em manter-se firme e transparente no dever de bem informar a sociedade acerca das ações de interesse comum, zelando pela ética, a justiça e a dignidade de cada cidadão acreano.

Ribamar Trindade

Secretário de Estado da Casa Civil