José Cleiton Alves da Silva, conhecido como “Vandoca”, foi preso por um mandato de prisão, na noite desta segunda-feira (20), no momento em que visitava a própria esposa que havia dado à luz na Maternidade Barbará Heliodora, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Vandoca já vinha sendo investigado por vários crimes, inclusive por integrar a facção Bonde dos 13. Ainda de acordo com a polícia, há poucos dias ele tinha virado líder da organização criminosa no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Os agentes da Polícia Civil tiveram a informação sobre a presença de Vandoca na maternidade através de uma denúncia anônima. O denunciante informou que o líder do B13 tinha ido visitar seu filho que tinha acabado de nascer e sua esposa que estava em recuperação do parto.

Após ser identificado pelos agentes da PC, Vandoca recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis. Ainda segundo nos agentes, o acusado, que também é ex-presidiário, passara por uma audiência de custódia nessa terça-feira (21).