O corpo do jovem João Carlos Maia de Souza, de 20 anos, foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (21), atrás de uma serralheria, na Rua Lauriete Borges, no Bairro Triângulo, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

O cadáver de João Carlos estava com várias perfurações de disparos por arma de fogo. O jovem teria sido executado com 7 tiros, sendo 5 nas costas e 2 na cabeça.

Policiais militares estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A Polícia Militar conduziu um suspeito para a delegacia. Ele foi ouvido pelo delegado e liberado em seguida. Os agentes da Polícia Civil do município trabalham com várias linhas de investigação para elucidar o caso e encontrar os autores do crime.