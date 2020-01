Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um galpão de madeira utilizado pelo Departamento de Estrada e Rodagens do Acre – DERACRE, na noite desta segunda-feira (20), no bairro Corcovado, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações do comandante do Corpo de Bombeiros Militar, major Falcão, o galpão era uma antiga oficina do Deracre que estava desativada, mas estava sendo usado como “arquivo morto” para guardar documentos da intuição. Os militares ainda não sabem o que causou o incêndio, mas o local vai passar por uma perícia, que tem até 30 dias para apresentar um laudo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, se deslocou até o endereço e conseguiu, depois de horas jogando água, apagar o fogo. Os bombeiros conseguiram fazer o rescaldo, para que pudesse saber quais foram os prejuízos.

A Polícia Militar também esteve no local, isolando a área para o trabalho da perícia do Corpo de Bombeiros e para as equipes do plantão da Energisa, que desligou a fiação do imóvel.