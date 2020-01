OInstituto Federal do Acre (Ifac) lançou edital, nesta terça-feira (21.01), para contratação de professores substitutos nas áreas de Física e História. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, de forma presencial, entre os dias 27 a 31 de janeiro, das das 08 às 12h e das 14 às 18h. As vagas são para atuação na unidade do Ifac em Tarauacá, que está localizada na BR 364, KM 539, em frente ao Frigorífico Frigordo.

Conforme edital, os aprovados poderão receber salário de até R$ 5.786,68, além de auxílios alimentação, pré-escolar e transporte. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e o contratado deverá ministrar aulas, como também participar de atividades letivas envolvendo as áreas de pesquisa e extensão.

Para se inscrever, os interessados deverão entregar, presencialmente, em envelope aberto: formulário de inscrição (disponível em edital), devidamente preenchido e assinado, originais e cópias dos documentos de identidade, diploma do curso de graduação ou equivalente na área para a qual se inscreveu, currículo (modelo disponível em edital), documentos que comprove(m) titulação(ões) informada(s) no ato de inscrição, além de comprobatório(s) da(s) experiência(s) profissional(is) na docência e certificados de cursos extracurriculares.

Além da documentação entregue no campus, os candidatos também deverão enviar, em formato digital, os documentos apresentados presencialmente para o e-mail [email protected].

A seletiva terá validade de doze meses, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período. A homologação das inscrições está prevista para ser divulgada no dia 10 de fevereiro.

Acesse o edital em: http://bit.ly/prof_ substituto_ifac.