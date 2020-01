O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, na tarde desta terça-feira (21), dentro de uma área de mata na cabeceira da ponte sobre o Rio Tarauacá, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

O cadáver foi encontrado por populares que caminhavam pela BR-364. O corpo apresenta perfurações de disparos por arma de fogo, e pelo menos marcas de 5 tiros puderam ser identificados nas costas da vítima.

Os populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e constatar que o homem estava sem vida.

Policiais militares estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Os agentes da Delegacia de Polícia Civil do município também estiveram no local, colheram as informações e já iniciaram as investigações.