Após um minucioso trabalho de investigação, a Polícia Civil do Acre prendeu, nesta segunda-feira, 20, um dos coordenadores da chacina ocorrida no último sábado, 18, na estrada da Transacreana, onde sete pessoas foram mortas a tiros.

O acusado, que tem envolvimento com uma organização criminosa acreana, coordenava as ações criminosas no conjunto habitacional Cidade do Povo. Ele foi preso no momento em que visitava a esposa no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. Em seu desfavor existia um mandado de prisão e por conta disso era considerado foragido da Justiça há mais de um ano.

O faccionado é considerado pelas forças policiais como um individuo de alta periculosidade, já que figura como partícipe de várias ações criminosas ocorridas na capital acreana nos últimos cinco anos. Em um desses casos ele foi um dos autores da tentativa de homicídio contra dois policiais militares ocorrida em dezembro de 2015, quando as vítimas jantavam em uma pizzaria localizada na região da Baixada da Sobral.

O envolvimento do acusado com o crime organizado já foi comprovado quando, em abril de 2016, ele foi um dos 160 presos durante a Operação Fim de Linha realizada pela Polícia Civil. A ofensiva policial objetivou há época, desarticular grupos de organizações criminosas que se instalavam no Acre.