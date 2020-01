O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) comunica à população acreana que as Forças de Segurança estão mobilizadas em todos os municípios do Estado para garantir a segurança de toda comunidade.

Solicitamos, portanto, o apoio da sociedade para desconstruir informações que circulam em grupos de Whatsapp e demais redes sociais sobre um suposto toque de recolher na capital acreana, nesta segunda-feira, 20.

Por fim, várias ações já foram adotadas para que a população tenha o seu direito de ir e vir garantido, livre de qualquer atentado contra a vida.

Ricardo Brandão dos Santos

Secretário de Justiça e Segurança Pública em exercício