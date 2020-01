Pelo menos 25 detentos do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, conseguiram fugir na madrugada desta segunda feira 20.

A cúpula do sistema penitenciário do Acre-Iapen, ainda não emitiu comunicado oficial sobre a fuga em massa e nem como os presos conseguiram se evadir do complexo prisional.

Informações preliminar dão conta que os detentos ocupavam o Pavilhão L do FOC, e o número exato dos que conseguiram fugir pode ser ainda maior.

Mais detalhes a qualquer momento.