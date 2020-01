A cúpula da Segurança pública do Acre confirmou a fuga em massa de 26 detentos do Pavilhão “L” do Presídio Francisco D’Oliveira Conde, na madrugada desta segunda-feira (20).

Os detentos que fugiram cumpriam pela em regime fechado por práticas dos mais variados crimes, Homicídios, roubo, latrocínio, tráfico de drogas, e o mais preocupantes todos integram uma facção criminosa.

De acordo com a polícia Penal, os detentos teriam cavado um buraco na parede para terem acesso a área aberta do pavilhão em seguida com ajuda de “teresas” cordas confeccionadas com lençóis e outros pedaços de panos escalaram a muralha e empreenderam fuga.

Em nota oficial a cúpula da Segurança pública, diz que já iniciou as buscas e pediu ajuda do Exército Brasileiro, Polícia Federal e aos Estados vizinhos Rondônia e Amazonas, além de já ter fechado todas as saídas do estado.