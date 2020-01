Os inscritos no Programa de Residência Médica da Fundação Hospital do Acre, deverão ficar atentos, pois a prova escrita será aplicada nesta terça-feira, 21. A Comissão de Residência Médica do Estado Acre (Coreme), divulgou ainda a retificação da data de realização das entrevistas.

O Programa de Residência Médica existe há vários anos e foi responsável pela formação de mais de 450 médicos especialista em todo o Acre. Segundo o coordenador do Coreme, Thadeu Moura, o programa é fundamental para a atuação de médicos especialistas no Estado.

Ainda, segundo Thadeu Moura, são 45 vagas nas diferentes especialidades como anestesia, cirurgia, infectologia, clínica médica, ortopedia, pediatria, entre outros. “Esses médicos passam dois ou três anos de sua formação se qualificando na especialidade que gosta”, explicou Moura.

“A presença do médico residente dos hospitais e unidades de saúde em todo o estado promove a melhoria e qualidade no serviço prestado”, disse Thadeu Moura. Ele considera ainda a importância e excelência desses profissionais que se destacam em hospitais e outras regiões do país.

Na prova, os candidatos deverão mostrar concentração ao responderem as cercas de 100 alternativas de múltipla escolha. Deverão ainda estarem preparados para a entrevista e análise de currículo na quarta-feira, 22.

Hoje o Coreme oferece um total de 145 vagas para médicos residentes, sendo que, atualmente, existem 85 médicos residentes em atuação na Fundhacre.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (68) 3226-3383, em dias úteis, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Os e-mails para contato são: [email protected]; e

http://portal.mec.gov.br/residencias-em-saude/residencia-medica.