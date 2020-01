A Operação Bohemia foi realizado durante todo o dia de sábado (18), pela Polícia Militar do Estado do Acre, através do 6° Batalhão, com o apoio do FUNDESEG.

A operação visa fiscalizar de forma simultânea todos que os bares e distribuidora de bebidas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Os policiais realizaram a fiscalização com prioridades nos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, visando coibir as práticas de venda irregulares para menores de 18 anos, que já se tornou uma prática comum no Vale do Juruá.

Foram vários estabelecimentos comerciais que estavam com alguma forma irregular, observando principalmente a manutenção da segurança e lei vigente no país, além de ter sido realizada a apreensão de drogas em um dos estabelecimentos comerciais.

No final da operação, todos os notificados e autuados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para confeccionar o boletim de ocorrência e ficarão à disposição da justiça para futuros esclarecimentos.