Polícias militares do 7° Batalhão não vêm dando trégua para a bandidagem no município de Tarauacá, no interior do Acre. Ao longo da semana, os militares estão dando total atenção as denúncias que estão chegando de ribeirinhos do Rio Muru, mas também de todo movimento que possa a se parecer estranho pela cidade.

Os militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram uma embarcação ancorada na praia com 5 pessoas dentro. Ao fazer uma aproximação todos aparentaram nervosismo, mas na revista pessoal nada foi encontrado, porem, ao olhar uma mochila, os policiais localizaram uma arma de fogo tipo escopeta calibre 20, com 3 munições intactas. Ao fazer uma pesquisa pelo nome dos indivíduos foi encontrado mandatos de prisão em aberto em desfavor dos mesmos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha, corrupção de menores. Todos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Tarauacá, e ficarão à disposição do poder judiciário do Acre