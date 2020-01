As fugas de detentos na madrugada desta segunda-feira (20), seria ainda maior, caso sócios educadores do Instituto Socioeducativo da unidade Aquiry, localizada na estrada Apolônio Sales em Rio Branco, não tenho viessem frustrado uma tentativa de fuga em massa também naquela unidade.

De acordo com informações repassadas com exclusividade ao site Ecos da Notícia, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas naquela unidade cavaram um buraco na parede, mas foram descobertos no momento que tentavam passar.

Segundo um funcionário da unidade, que não quer ser identificado,o adolescentes que participaram da escavação do buraco e tentativa de fuga sabiam da fuga no bloco “L” do Presídio Estadual, e eles pretendiam fugir simultânea, conforme combinado entre os detentos do Presídio Francisco D’Oliveira Conde, e os adolescentes infratores.

Foi descoberto que tudo havia sido acertado através de conversas entre visitantes das duas unidades de segurança, no último domingo (19).