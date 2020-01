A cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Acre e a direção do Instituto de administração penitenciária, emitiram nota oficial, sobre a fuga de pressos em massa ocorrido na madrugada desta segunda feira 20, do presídio Francisco de Oliveira Conde em Rio Branco.

Na nota oficial, como já havia adiantado o portal Ecos da Notícia, ao todo conseguiram fugir 25 e não 30 detentos como foi divulgado por outros veículos de comunicação.

Barreiras foram montadas nas saídas da cidade e toda as forças policiais foram acionadas, na tentativa de capturar os foragidos. Confira nota oficial;

*NOTA PÚBLICA*

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública vem, por meio desta, informar que aproximadamente 25 detentos da unidade penitenciária Francisco d’Oliveira Conde (FOC), empreenderam fuga na madrugada desta segunda-feira, 20. Tão logo ficaram cientes do ocorrido, o efetivo da Polícia Penal foi acionado para a contagem dos presos que fazem parte do pavilhão L e cumprem pena em regime fechado naquela unidade.

De acordo com o apurado pelo instituto, os detentos fizeram um buraco na parede da cela e com lençóis, confeccionaram cordas escapando pela muralha. Todas as forças de segurança do Estado foram acionadas e várias medidas operacionais estão sendo realizadas para captura dos foragidos. Entre as medidas estão:

– O reforço das barreiras policiais na capital e municípios com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e 4° BIS – Exército Brasileiro, nas barreiras em rodovias federais.

– Acionamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Rondônia e do Amazonas para implantação de barreiras e fiscalização nas áreas de fronteira e rodovias federais.

– Acionamento da Polícia Federal para apoio com equipes de inteligência para avaliação das circunstâncias de fuga, bem como o apoio de fiscalizações em aeroportos.

– Acionamento do Centro Integrado Regional de Inteligência para apoio quanto à produção de conhecimento sobre o ocorrido.

– Determinação para realização de revistas em todos os presídios do estado, com vistas a evitar novas fugas.

– Acionamento dos corregedores da Polícia Militar e Polícia Penal para instaurar apuração imediata de eventuais responsabilidades pela fuga no aspecto administrativo, visto que a Polícia Civil irá atuar no aspecto penal.

– E solicitação de apoio do Ministério Público e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), para acompanhar as ações de investigação durante as ações que vão apurar eventuais responsabilidades pela fuga dos detentos.

Atenciosamente,

Ricardo Brandão dos Santos – Cel. PM/RR

Secretário de Justiça e Segurança Pública, em exercício

José Lucas da Cruz Gomes

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre