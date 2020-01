O jovem Mateus Vieira Cardoso, de 22 anos, foi morto com dois tiros, na noite deste sábado (18), enquanto andava de bicicleta no Ramal Bom Jesus, região do bairro Vila Acre, na região do segundo distrito de Rio Branco. O rapaz era funcionário da empresa Recol Distribuidora.

Segundo informações da polícia, Mateus e um amigo estavam indo comprar energético, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos, sendo que 2 dos tiros acertaram as costas e a cabeça do jovem. Após a ação, os criminosos gritaram várias vezes “aqui é o Bonde dos 13 e PCC” e, em seguida, fugiram do local.

O amigo de Mateus conseguiu correr para uma área de mata e não foi atingido pelos tiros. Quando os criminosos foram embora, ele tentou ajudar a vítima e pediu para populares acionarem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ainda esteve no local, mas só atestou a morte de Mateus.

Policiais Militares do 2° batalhão foram acionados, colheram informações sobre as características dos criminosos e fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

Os militares ainda isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo de Mateus foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os exames cadavéricos.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará a cargo das investigações do caso.