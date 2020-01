O helicóptero Hárpia 1, de propriedade do governo do Acre, colidiu com um caminhão ao tentar decolar na manhã deste sábado (18), na rotatória da Corrente, na BR-364, em Rio Branco.

A aeronave havia pousado na rotatória e estava dando apoio as ações da Segurança Pública no segundo distrito da capital, mas quando estava decolando, um caminhão tipo “baú” fazia uma conversão e a hélice da aeronave acabou atingindo a metade do veículo.

Ninguém ficou ferido durante o acidente. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia que vai ser feita pela Aeronáutica Brasileira.

Mais informações em instantes.