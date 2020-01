Todo o aparado da segurança pública, nas últimas 48 horas foi direcionado para a região do 2° Distrito de Rio Branco, mas especificamente para o bairro Belo Jardim.

O objetivo identificar e prender os suspeitos de terem cometido um crime brutal contra um casal que eram sogros de uma autoridade estadual.

A força tarefa reuniu em menos de 48 horas

guarnições do 2° Batalhão, Bope, Giro e o helicóptero herpia 01 deu apoio a está força tarefa na busca de prender os acusados.

O resultado foi positivo, pois com a presença da polícia no bairro encorajou os moradores a realizarem denúncia anônima que resultou na prisão de uma mulher, que diante das circunstâncias delatou os outros dois comparsas.

Na manhã deste sábado (18), a cúpula da secretaria apresentou os três suspeitos a imprensa e com detalhes das informações a cerca das prisões dos acusados de terem matado a idosa Tereza da Silva Santos, de 64 anos, e seu marido Cosmo Ribeiro Moura, de 43 anos, que são sogros da secretária da Fazenda (Sefaz) do Governo do Acre, Semírames Dias.

A mulher presa envolvida no crime foi presa no meio da rua. De imediato ela confessou o crime e citou os nomes dos dois comparsas.

Segundo a mulher ela teria sido enganada pelos dois homens que a convidaram para roubar a casa do casal, mas chegando lá os dois homens segundo a mulher teriam matado o casal a golpes de terçados e tiros.

De posse das informações repassadas pela suspeita a polícia conseguiu prender os dois homens e trio foi apresentado a imprensa na manhã deste sábado.

Por cumprimento a Lei de Abuso de autoridade, ficamos impedidos de divulgar os nomes ou mostrar os rostos dos suspeitos.