O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), começou os esforços de ampliação de novos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS). A medida tem o apoio direto do secretário da Casa Civil do Governador, Ribamar Trindade.

Nesta quinta-feira, 17, ao lado do secretário de Saúde Alysson Bestene, Ribamar esteve no Hospital Santa Juliana para uma reunião com o diretor-geral da instituição, Marcos Paulo. Acompanharam a visita a secretária-adjunta, Paula Mariano , e o empresário Ricardo Leite, diretor da faculdade Uninorte, que oferece curso de Medicina.

O Hospital Santa Juliana não se insere na rede pública, mas faz parte da Rede Complementar de Saúde. Esses hospitais são integrantes do SUS e, por isso, mantêm convênios em diversas áreas de atendimento com a Sesacre. Marcos Paulo, Ribamar Trindade e Alysson conheceram as instalações do hospital, que hoje oferece seis leitos pelo SUS.

“Queremos ampliar a capacidade, uma recomendação, inclusive, do próprio governador Gladson Cameli, como forma de aumentarmos a oferta para a comunidade. E nesse sentido, o Hospital Santa Juliana é um grande parceiro nessa empreitada”, afirmou Alysson Bestene.

A ideia é que, a exemplo do que acontecerá no Pronto-Socorro e no Instituto de Traumatologia, onde também a oferta de novos leitos acontecerá, o Hospital Santa Juliana passe de seis para 14 o número de vagas, em breve.

“Serão oito leitos a mais no nosso hospital e a visita dos secretários é para que possamos alinhar os critérios de regulação e de recursos para custeio desses leitos”, ressalta Marcos Paulo.