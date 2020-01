O tabuleiro das eleições desse ano, deu um giro de 360 graus, com a possibilidade, agora real, de a prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB), disputar a reeleição, colocando por terra, qualquer esperança dos caciques do Partido dos Trabalhadores, emplacar uma candidatura majoritária com o apoio da gestora à sucessão municipal da capital.

Em desespero, vereadores da sigla petista chegaram a ser pressionados pelo ex senador da república Jorge Viana (PT), numa tentativa de intimidar Socorro Neri, alegando que a mesma ocupa o cargo, graças o projeto da Frente Popular do Acre (FPA), e essa lhes “deve obediência”.

Por sua vez, Socorro Neri não se deixou intimidar e foi mais além. Sabendo que a sigla petista mais atrapalha que ajuda na sua imagem, deve já nos próximos dias, anunciar a exoneração dos quadros da prefeitura, todos os cargos indicados pelo Partido dos Trabalhadores.

Outro fator que pesou bastante na decisão de Neri, em marchar sem o PT na corrida à reeleição, é o famigerado projeto Ruas do Povo, das administrações petistas, que praticamente acabou com a cidade de Rio Branco, e ela a duras penas, tem conseguido remendar gradativamente os estragos.

Discreta e sem fazer alarmes em relação o que pensa sobre apoios partidários que lhes cortejam, dado o seu excelente trabalho na condução da máquina pública municipal, Socorro Neri, come pelas beiradas, sabendo da sua boa aceitação pela população riobranquense.

Com Socorro Neri agora fora da agremiação da “esfarelada” Frente Popular do Acre, restará ao hoje nanico Partido dos Trabalhadores, apenas duas saidas alternativas; a primeira, colocar na guilhotina uma candidatura própria sem qualquer chance eleitoral e a segunda e mais sensata de todas, ajoelha-se aos pés da prefeita, quer queira ou não, é ela que dar as cartas agora.