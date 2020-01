O resultado das inscrições da pré-matrícula dos novos alunos da rede estadual será divulgado nesta segunda, 20, no site www.agencia.ac.gov.br. Os estudantes vindos de outros estados, municípios e de escolas particulares que realizaram suas inscrições entre os dias 6 e 10 de janeiro, poderão conferir e validar a matrícula até o dia 24.

Ao acessar a página da Agência e clicar no link dos resultados, o estudante será direcionado ao Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação da Educação (Simaed). Para verificar a situação da sua matrícula, ele deverá fornecer o número do Cadastro da Pessoa Física (CPF), que servirá como login e senha. Em alguns casos, a senha será os seis primeiros números do CPF.

Após a validação no Simaed, para efetivar a matrícula, o estudante ou responsável deve comparecer à escola à qual foi direcionado com os originais e cópias da certidão de nascimento, documento de identidade, CPF do estudante e do responsável e histórico escolar ou declaração de transferência. Alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º a 5º ano) deverão levar também carteira de vacinação atualizada.

De acordo com a equipe técnica responsável pelo processo de matrícula 2020 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), os cerca de 1.200 alunos que já faziam parte da rede e tentaram a transferência interna nesse primeiro momento tiveram as inscrições indeferidas. A SEE informa ainda que o período de transferência interna on-line será aberto no dia 29 de janeiro no site da Agência de Notícias.