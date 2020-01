OInstituto Federal do Acre (Ifac) iniciou o ano de 2020 com seis obras, nas unidades de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 13,6 milhões e os serviços contemplam tanto a construção de novas estruturas, como também reformas nos campi já existentes.

Dentre as principais obras estão a reforma do bloco administrativo do campus Cruzeiro do Sul, que já está em andamento, como também a construção do novo prédio da Reitoria do Ifac. A estrutura, que tem previsão de ser entregue em 2021, ficará próxima ao prédio da Controladoria Geral da União (CGU), na Via Chico Mendes, em Rio Branco. Para isso, estão sendo investidos cerca de R$ 8,9 milhões.

Outra obra, que também será iniciada em janeiro na capital acreana, é a reforma do refeitório e guarita do campus Avançado Baixada do Sol, que em 2020 passa a funcionar na antiga Escola da Floresta. O espaço, que já passou por serviços de reforma e construção de novos ambientes, recebeu em dezembro de 2019 a visita do secretário de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, Ariosto Antunes Culau.

O novo campus da Baixada do Sol, que é resultado de uma doação feita pelo Governo do Estado, através da Lei nº 3.372, possui mais de 450 hectares, além de salas de aulas, auditório, laboratórios, depósitos, salas administrativas, salas multiuso, dormitórios, estacionamento e também área experimental.

Já no município de Xapuri, o campus do Ifac receberá um novo laboratório sensorial e de vendas. A estrutura, que também terá os serviços iniciados ainda este mês, totaliza um investimento de R$ 348 mil. A expectativa é de que o novo espaço auxilie nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, como também contribua para o desenvolvimento da economia local.

Em Sena Madureira, a unidade do Ifac irá receber um novo depósito, como também serão realizados serviços de reforma no prédio administrativo, que contemplam a realização de pintura e assentamentos de pisos. O valor de investimento na unidade é de R$ 211,9 mil.

Já no campus de Tarauacá, espaço onde as obras já foram iniciadas, estão sendo realizados serviços para conclusão do estacionamento, pavimentação das ruas próximas a unidade, além de pintura no prédio. Para estas atividades estão sendo investidos mais de R$ 800 mil.

Conforme destaca a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, as novas obras e reformas das estruturas já existentes contemplam tanto as solicitações dos servidores e dos estudantes da instituição, como também vão contribuir para um melhor atendimento à comunidade.

“São espaços que vão contribuir para o conhecimento, para o desenvolvimento de novas atividades, além de serem estruturas que farão com que a comunidade esteja cada vez mais próxima da instituição. Além disso, os investimentos que estão sendo realizados refletem o bom trabalho que vem sendo feito, como também priorizam a educação”, destacou Rosana Cavalcante dos Santos.

Os investimentos feitos nas novas obras e reformas são referentes a recursos provenientes de Termos de Execução Descentralizada, como também de emendas parlamentares.