Um foragido da justiça foi preso na tarde desta quinta-feira (16), após ameaçar de morte moradores do Ramal 12, na zona rural do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição do pelotão ambiental foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de ameaça de morte. A viatura se deslocou ao ramal, onde foram feitas diversas denúncias de que um foragido da justiça estaria ameaçando os moradores da localidade.

Os militares chegaram no local denunciado e encontraram o acusado com uma arma de fogo calibre 32 e uma arma de fabricação caseira, com munições (7 cartuchos). Na ocasião, ele ainda tentou enganar os policiais ao dizer um nome falso, contudo, os PMs foram mais inteligentes e conseguiram identificar que esse homem estava foragido da justiça.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência. Agora ele ficará a disposição da justiça.