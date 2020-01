Para quem torcia e acreditava que as novas viaturas adquiridas pelo governador Gladson Cameli (PP), em novembro do ano passado, seriam para somar o quantitativo operacional das forças de segurança pública, ja existente, a coisa não é bem ao que parece.

Nem mesmo o atual comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Ulisses Araújo, soube precisar, à reportagem do portal Ecos da Notícia, qual o destino e quantas viaturas antigas, alugadas na gestão passada, estao deixando o estado acreano e sendo devolvidas.

O certo, é que cegonhas estão saindo do Acre, pela BR 364, todas carregadas com veículos usados pela PM acreana na gestão passada, aparentemente devolvidas às concessionária locatarias donas do aluguel dos veiculos.

Veja Video

Recentemente, o governo progressista de Cameli, fez aquisição de 127 novas viaturas, ao custo de 14 milhões, com média de R$ 140 mil por unidade.

Por telefone, o comandante da PMAC, Coronel Ulisses, sem saber dizer quantos veículos antigos estariam sendo devolvidos aos locatários, informou somente q dos carros antigos, o comando Militar permaneceu com apenas 15.

“Eu não sei quantas são as viaturas antigas que estão sendo devolvidas. Até porque é uma situação do comando passado. Mas ficamos com 15 ainda das antigas”, finalizou a ligação.

Em contato com a assessoria de comunicação da secretaria de segurança pública, para obter mais detalhes sobre valores e em relação o efetivo de viaturas em operação no Acre, visando a diminuição da violência, a nossa reportagem ainda não obteve retorno com a resposta.