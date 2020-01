Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência de madeira, na noite desta quinta-feira (16), na ladeira da bueira, na Vila do Incra, no km 29 da estrada de Porto Acre, no interior do estado.

Segundo informações de populares, o proprietário não estava na residência no momento do ocorrido. As chamas iniciaram, provavelmente, por causa de um curto-circuito na rede de energia elétrica, mas há a hipótese de que tenha sido criminoso.

Segundo um morador da região, há cerca de 2 anos, uma propriedade dessa mesma família também foi incendiada, e na época foi levantado a mesma possibilidade de ter sido criminoso.

A reportagem tentou falar com os moradores da casa para obter mais informações, mas todos estavam muito assustados e não quiseram falar sobre o ocorrido por medo de represálias.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas, mas segundo a moradora da casa, nenhuma guarnição apareceu para controlar o fogo.