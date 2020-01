A prefeita Socorro Neri segue com o planejamento da Operação Inverno e intensifica os trabalhos da Secretaria Municipal de Zeladoria, promovendo serviços de roço e capina em praças e parques, além da desobstrução na rede de drenagem.

O plano de limpeza e manutenção de espaços públicos, além de deixar a cidade mais bonita, contribui para o combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya, assim como a eliminação dos riscos de surgimento de bichos peçonhentos, que podem avançar para residências.

Nesta quinta-feira (16) os serviços de limpeza foram realizados no Parque Tucumã, bairros Boa União, Bahia Nova, Santa Inês, Vila Benfica e em outros 13 pontos da cidade. O trabalho tem caráter preventivo, visto que, no período do inverno o mato cresce mais rápido.

Objetivando levar ações de zeladoria pública para todas as regiões da cidade, a “Operação Inverno” segue nos bairros e vias da cidade, levando ações de embelezamento urbano e manutenção, como poda de árvores, reparos nas sarjetas e guias de calçadas, entre outras ações.

A Prefeitura também está atenta as vilas do entorno da cidade. É o caso da estrada do Quixadá, que liga a capital a “cidade histórica”, um dos polos turísticos do município. No trecho a prefeitura reconstruiu a ponte sobre o Igarapé Pirangi e está concluindo a recuperação asfáltica nos 22km de extensão da via.