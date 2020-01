O modelo acreano Marcelo Bimbi foi assaltado, nesta quarta-feira (15), quando saía de uma agência bancária na região do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Dois homens em uma motocicleta abordaram Bimbi e um deles apontou uma arma contra a vítima. O modelo disse que entregou celular, relógio e dinheiro para os assaltantes.

“Quando eu saí do banco fui surpreendido por um meliante. Ele puxou um revólver calibre 38 e colocou na minha cara. Eu passei tudo! Isso em plena luz do dia, as pessoas começaram a correr”, disse Bimbi.

Marcelo estava acompanhado de um amigo, que o aguardava próximo da agência bancária. Ambos decidiram rastrear o celular que foi levado e acionar a Polícia Militar, através do 190.

“Quando eles fugiram eu corri para um amigo e pedi que ele rastreasse meu celular. Liguei para o 190 e quando chegamos no local os agentes já tinham recuperado tudo e efetuado a prisão. Isso tudo em menos de 10 minutos”, contou Bimbi.

Agentes do 23º BPM (Leblon) conseguiram localizar e prender os suspeitos, no bairro de São Conrado. Eles foram encaminhados a 12ª DP (Copacabana), onde o caso é registrado.

Nas redes sociais, Bimbi agradeceu a ação rápida dos PMs. “Quero vir a público agradecer esses guerreiros que dedicam suas vidas, para salvar as nossas. Saem de casa, sem saber se irão voltar.”

*com informações do portal R7