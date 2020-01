Na noite desta quarta-feira (15), criminosos efetuaram um assalto a uma farmácia que fica próxima ao próximo ao 5° Batalhão da Polícia Militar, na rua Rui Lino, em Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações do proprietário da farmácia, quatro pessoas chegaram a pé e abortaram a única atendente que estava no local, e de posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto.

Os bandidos fizeram a funcionária refém e realizaram “o limpa” no caixa do estabelecimento. Os criminosos ainda levaram os celulares da mulher, e fugiram correndo do local.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e realizou buscas pela área, mas nenhum dos assaltantes foi encontrado até o momento.

Um boletim de ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil do município, que agora passará a investigar o caso.