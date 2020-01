Uma farmácia foi assaltada no início da tarde desta quinta-feira (16), na rua Maracanã, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco. Câmeras de segurança registraram o momento do roubo e mostram o rosto de um dos assaltantes.

Segundo informações do proprietário da farmácia, dois homens em uma motocicleta estacionaram próxima a porta do estabelecimento, o garupa desceu do veículo e, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto.

O criminoso roubou todo o dinheiro do caixa, celulares e objetos pessoais de funcionários e clientes. Após o crime, ele voltou para a moto e fugiu com o comparsa.

A Polícia Militar ainda foi acionada, colheu informações e realizou buscas pela área na tentativa de encontrar os criminosos, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

Um boletim de ocorrência foi registrada na Delegacia de Flagrantes (Defla), e o caso investigada pela Delegacia de Crime de Roubo e Extorsões (Dcore).