O caçador Francisco Lima da Silva, de 50 anos, foi encontrado sem vida, na manhã desta quarta-feira (15), na zona rural do município de Guajará, na divisa entre os estados do Acre e Amazonas.

Segundo informações do comandante do Corpo de Bombeiros, major Falcão, Francisco estava desaparecido desde a noite de domingo (13), quando saiu de sua residência para caçar em uma área de mata.

Ao perceber que o caçador não voltou para casa, a família do homem resolveu acionar e pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros, que prontamente atendeu o chamado e iniciou as buscas pela mata junto com os parentes da vítima.

Em uma mata de difícil acesso, os militares acabaram achando seu corpo. A guarnição dos bombeiros transportou o corpo para o IML de Cruzeiro do Sul, para que sejam feitos os exames cadavéricos e encontre a causa da morte do caçador.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, pois há suspeita de que o homem tenha cometido suicídio ou ocorreu um acidente com a arma de fogo.