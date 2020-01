A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, fez três alterações em sua equipe de secretários, anunciadas na edição desta quarta-feira, 15, do Diário Oficial do Estado. A prefeita explica que está cumprindo o planejamento de trabalho para o ano de 2020. “O volume de ações que temos planejadas para este ano exige que nós façamos algumas mudanças. São ajustes na equipe que têm o objetivo de melhorar o fluxo da nossa programação, com a mesma responsabilidade e mais dedicação. Estamos reorganizando a casa para que 2020 seja um ano ainda melhor para a população”, enfatizou.

Uma das mudanças anunciada é de Marcos Venício de Oliveira, que estava à frente da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), e agora passa a ocupar o cargo de secretário adjunto da pasta. Engenheiro Civil, formado pela Universidade Federal do Acre (Ufac), especializado em Engenharia da Segurança. Trabalhou do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) de 2003 a 2011, no ano seguinte foi para o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) para coordenar o Programa Ruas do Povo. Em 2016 atuou como secretário adjunto de Obras da prefeitura e posteriormente assumiu a Seinfra.

Em seu lugar, assume Edson Rigaud, que deixa a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Formado em Direito, pela Universidade Católica de Salvador, com especialização em Direito Público, Direito Tributário e Direito Eleitoral. Foi Procurador Regional da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, de 2008 a 2009. É procurador do Município desde 2009, onde assumiu a Diretoria da Procuradoria Tributária. De 2014 a 2015 foi presidente da Associação de Procuradores do Município de Rio Branco, é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Politico – ABRADEP. Também ocupou o cargo de diretor presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), no segundo mandato do prefeito Marcus Alexandre.

Já a Sefin terá pela primeira vez uma mulher na liderança. Trata-se da atual secretária adjunta da pasta, Sâmya Gouveia. Economista, formada pela Universidade Federal do Acre (Ufac), com especialização na área de balanços e indicadores de riscos. Em 1987 foi aprovada no concurso público do antigo Banco do Estado do Acre (Banacre), e no ano seguinte foi para a gestão pública na área de orçamento e finanças. Já passou por secretarias como a de Turismo do Estado e pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). Passou a integrar a equipe da Sefin em 2013, primeiro como assessora técnica e depois como secretária adjunta.