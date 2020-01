O Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu recentemente 3 mil mochilas escolares, oriundas da Bolívia. Diante da situação, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) entrará em contato com a Receita Federal para solicitar que tais materiais sejam direcionados a alunos de famílias de baixa renda.

Dentre os objetos, 3 mil mochilas e outros materiais escolares foram apreendidos. A operação policial aconteceu no posto de fiscalização de Senador Guiomard. Os materiais não apresentavam registros ou notas da Receita Federal brasileira.

Como de costume nesse tipo de ocorrência, toda a mercadoria apreendida foi devidamente entregue à Receita Federal para os procedimentos legais. O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, ressaltou que além de assegurar o controle do crime na fronteira, a ação dos policiais ainda poderá possibilitar que alunos de baixa renda sejam beneficiados.

O Gefron é a tropa responsável pelo combate ao crime organizado nos limites do Acre com outros países como Bolívia e Peru e com os estados vizinhos. No último sábado, 11, uma equipe do grupamento realizou a apreensão de cerca de R$ 116.428,00 em material fruto de descaminho.