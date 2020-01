A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) mantém, desde a semana passada, uma equipe de técnicos em Marechal Thaumaturgo, no Vale do Juruá, para auxiliar as autoridades locais em Saúde no combate à dengue, segundo informou o Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre, nesta terça-feira, 14.

Até há pouco tempo, casos de dengue costumavam ser raros no município, localizado a pelo menos oito horas de Cruzeiro do Sul pelo rio Juruá, em lancha rápida, ou a uma hora de voo em avião monomotor.

“Em se tratando de Marechal Thaumaturgo, especificamente, tivemos apenas dois casos de dengue registrados em 2019, o que mostra que população do município não está numa situação desfavorável para a dengue como na maioria dos municípios da região do Juruá”, afirma Glória Nascimento, chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre.

Desde que a região do Vale do Juruá passou a ser endêmica para a doença, o Governo do Estado do Acre, por meio da Sesacre, vem auxiliando o fluxo de atendimento das pessoas acometidas pela enfermidade. Nos próximos dias, a médica infectologista Suiane do Vale, de Cruzeiro do Sul, se desloca para Thamaturgo para auxiliar nos trabalhos dos técnicos.

O trabalho do estado no combate à dengue é orientar, monitorar e investigar os casos de óbito, sendo as secretarias de saúde dos municípios as responsáveis pela prevenção e eliminação dos focos do mosquito transmissor.

“Basicamente, o que a nossa equipe da Sesacre está fazendo é capacitar os profissionais no fluxo de atendimento e no manejo clínico do paciente, ou seja, o que fazer na hora em que a pessoa chega à unidade de saúde com os sintomas da dengue”, ressalta a chefe do departamento.

De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre, pelo menos 9.464 pessoas foram notificadas com suspeitas de dengue ao longo de todo o ano de 2019, dos quais 3.956 foram confirmados, nos municípios do Juruá.

Eles são Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó.

Dos quase 4 mil casos, ao menos 67 foram de dengue com sinais de alarme, quando a pessoa apresenta sangramentos ou outros sintomas que aparentam ser graves. E quatro apresentaram dengue grave.

Em 2020, os números da segunda semana, que compreende o intervalo entre os dias 5 e 11 de janeiro, foram notificados 366 casos, dos quais 149 foram confirmados de dengue.