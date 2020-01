O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, assinou o Decreto Governamental nº 5071, de 14 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial desta quarta-feria, 15, que realiza o tombamento provisório da Sociedade Recreativa Tentamen, situada no segundo distrito da capital.

No final do ano de 2019, a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM) apresentou proposta, através de edital do Ministério da Justiça e Segurança Pública pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, pleiteando a reforma, adequação de acessibilidade e reestruturação da Tentamen, no valor de R$ 835 mil, suficientes para realizar toda a reforma e as adequações necessárias para o bem retomar às suas atividades em normalidade.

O processo de tombamento foi iniciado no ano de 2010, com a aprovação do conselho, que é a instância maior, levando em consideração a Lei Estadual nº 1.294, de 8 de setembro de 1999, que institui a criação do conselho, o fundo de patrimônio e a proteção e preservação de todo bem histórico, arqueológico, arquitetônico e paisagístico do estado do Acre, sob a responsabilidade da Fundação Elias Mansour.

O decreto assinado por Gladson Cameli atende uma das diligências solicitadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, de que se apresentasse o bem tombado. Como o processo definitivo de tombamento é de competência privativa do Conselho Estadual de Patrimônio Histórico e Cultural, o decreto se deu em caráter provisório enquanto o conselho finaliza o processo e aprova a portaria, que deverá ser homologada pelo governador.

A realização das obras de reforma, adequação de acessibilidade e restruturação da Tentamen possibilitará o resgate das características originais da edificação, protegida pelo Governo do Estado pelo seu valor cultural e a arquitetura representativa do período extrativista, salvaguardando a edificação de inestimável valor para a população rio-branquense.

Atualmente, a Tentamen não mantém uma programação constante devido à degradação de sua estrutura física, ocasionada pelo clima úmido e pelas fortes chuvas e alagações que o nosso estado tem enfrentado nos últimos anos, especialmente o município de Rio Branco, onde está localizado o espaço.

Esta reforma da sua arquitetura e reestruturação dos seus ambientes de memória e lazer, se aprovada, trará mais vida ao espaço e também à região do segundo distrito, onde está localizada não somente a Tentamen, mas também outros pontos culturais, como a Gameleira, o Cine Teatro Recreio, a sede da FEM, entre outros.